أهالى الشرقية يشيعون جنازة المجند محمد سامى أحد شهداء الواجب بسيناء

شيع الآلاف من أهالى مركز ديرب نجم بالشرقية، جنازة مجند أحد شهداء انفجار قسم ثالث العريش التى تحولت إلى تظاهرة ضد الإرهاب .

وردد المشيعون هتافات "لا الله الا الله.. الإرهاب عدو الله"، و" الشعب يريد إعدام الإخوان"، و"يا دبورة ونسر وكاب إحنا معاك ضد الإرهاب".

وخرج جثمان الشهيد مجند "محمد سامى عبد الحميد عراقى" من مسجد قرية ديرب البلد ملفوفًا فى علم مصر بجنازة عسكرية مهيبة تقدمها رئيس المدينة والقيادات الأمنية و التنفيذية وآلاف من أهالى القرية .

وأكد أهالى القرية، أن الشهيد هو النجل الأكبر لوالده، والذى يعمل عاملاً بمجلس مدينة ديرب نجم وله أشقاء بمراحل التعليم المختلفة.

وأدان الأهالى العمل الإرهابى مطالبين بضرورة الضرب بيد من حديد للقضاء على البؤر الإرهابية .