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نساء ديرب نجم بالشرقية يستقبلون جثمان "محمد سامى" شهيد العريش بالزغاريد

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نساء ديرب نجم بالشرقية يستقبلون جثمان "محمد سامى" شهيد العريش بالزغاريد نساء ديرب نجم بالشرقية يستقبلون جثمان "محمد سامى" شهيد العريش بالزغاريد
شيع الآلاف من أهالى قرية ديرب البلد بمركز ديرب نجم بالشرقية، مساء اليوم، جثمان المجند "محمد سامى عبد الحميد عراقى" 22 سنة، والذى استشهد فى أحداث قسم ثالث العريش بشمال سيناء أمس، فى جنازة عسكرية مهيبة بمسقط رأسه.

واستقبل سيدات القرية والقرى المجاورة الجثمان بالزغاريد والهتافات منها "زفوا العريس للجنة،لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، فيما حضر الجثمان ملفوفا بالعلم المصرى وتسابق العشرات من شباب القرية على حمل الجثمان لمثواه الأخير بمدافن القرية، فيما حرص المئات من أهالى القرى المجاورة على المشاركة فى الجنازة التى تخطت السبعة آلاف شخص.

وحضر الجنازة اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، واللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، واللواء محمد ناجى أباظة مساعد مدير الأمن للأفراد، والعميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة ديرب نجم، والمقدم أسامة ربيع مفتش مباحث ديرب نجم، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالشرقية.

وكان المجند قد استشهد أمس فى أحداث الهجوم الإرهابى على قسم ثالث العريش.

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مصر 365