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الحزن يخيم على قرية القناطرين بالمنوفية مسقط رأس شهيد انفجار العريش

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الحزن يخيم على قرية القناطرين بالمنوفية مسقط رأس شهيد انفجار العريش الحزن يخيم على قرية القناطرين بالمنوفية مسقط رأس شهيد انفجار العريش
اتشحت قرية القناطرين التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، بالسواد عقب تلقيهم خبر استشهاد "إيهاب سعيد نبوى درويش" المجند بالقوات المسلحة، والذى استشهد فى تفجيرات قسم ثالث بالعربش بمحافظة شمال سيناء.

وأكد محمد السيد والد زوجة الشهيد، أنه متزوج منذ ما يقرب من عام، وزوجته فى طريقها إلى أن تنجب الابن الأول له، وأن الشهيد كان يعيش فى أسرة متوسطة الحال، لأب يعمل نجارًا مسلحًا، وشقيق يعمل بالقطاع الخاص ويكبر الشهيد بعامين، ولديه شقيقتان متزوجة والثانية فى الجامعة، والأم ربة منزل.

من جانبها، طالبت زوجة الشهيد، الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع بالقصاص لزوجها، وأكدت أن الشهيد كان دمث الخلق وحسن السمعة بين الناس، وكان محافظًا على أداء الصلوت فى المسجد، "وعمره ماظلم حد أبدا، ربنا يرحمه ويحسن إليه، بس هو وحشنى أوى وربنا يعوضنى فى أبنه أو بنته المقبلة".

واكتفت والدة الشهيد بترديد عبارات "منهم لله اللى عملو فيك كدة يابنى، ربنا يتنقم منهم، خدوك منى ياغالى منهم لله الإرهابيين.

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مصر 365