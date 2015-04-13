حزب النور:غير مسئولين عن فتاوى السلفيين بتحريم شم النسيم وتهنئة الأقباط

قال جمال متولى، القيادى بحزب النور، وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب، إن حزب النور ليس له أى علاقة بالفتاوى التى تصدر بتحريم شم النسيم، أو تهنئة الأقباط بأعياد ميلادهم، موضحًا أن النور حزب سياسى لا علاقة له بتلك الفتاوى.

وأضف متولى لـ"اليوم السابع" أن الحزب لا يعلق على الأمور التى تتعلق بالأمور الدينية حيث مكانها المؤسسات الدينية، رافضًا لصق فتاوى تحريم تهنئة الأقباط بالحزب.

فيما قال حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع، إن حزب النور غير مسئول عن فتاوى التيار السلفى بتحريم الاحتفال بشم النسيم، مضيفًا: "حزب النور لا يتحمل الفتاوى الصادرة عن جماعة الدعوة السلفية أو يقوله أى شيوخ تابعين للدعوة السلفية".

وأضاف "عبدالرازق": "إذا كانت الفتاوى صادرة من قيادات مسئولة فى حزب النور فهذا يؤكد أن حزب النور قائم على أساس دينى أما إذا كانت الفتاوى صادرة من قيادات الدعوة السلفية فحزب النور غير مسئول عنها".

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