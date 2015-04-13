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السلطات السودانية تفرج عن 7 صيادين مصريين من أصل 105 شخصًا

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السلطات السودانية تفرج عن 7 صيادين مصريين من أصل 105 شخصًا السلطات السودانية تفرج عن 7 صيادين مصريين من أصل 105 شخصًا

أرشيفية

أعلن أحمد نجدي، أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالمطرية بالدقهلية في بيان صحفي له أن السلطات السودانية أفرجت عن 7 من الصيادين المصريين المحتجزين وهم 6 قصر ومسن من أصل 105 صيادين.

وجاء في قائمة المفرج عنهم كلًا من “محمود عمر السويركي ” قاصر” – المطرية دقهلية و رمضان عبده السويركى ” قاصر” – المطرية دقهلية ومحمد كامل غنيم “قاصر”- المطرية دقهلية وعبد الرحمن الحوت “قاصر” – المطرية دقهلية وفؤاد رضوان “مسن”- المطرية دقهلية ونادر السيد جبر “قاصر” – كفر الشيخ وأحمد السيد جبر ” قاصر”- كفر الشيخ”.

وأكد نجدي علي استمرار الضغط السياسي لحين عودة الصيادين المصريين المحتجزين من جانب السلطات السودانية جميعًا ومراكبهم.

وكانت المحكمة السودانية قد قررت أمس الأحد حبس 105 صياد مصري 6 شهور ومصادرة ثلاثة مراكب صيد، بالإضافة إلى دفع كل صياد غرامة 5 آلاف جنيه سوداني بإجمالي 525 ألف جنيه، أثناء مرور المراكب أمام السواحل السودانية للتوجه إلى إريتريا، بعد الحصول على تصريحات للصيد هناك.

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