لمرضى حساسية الصدر.. تجنبوا الروائح العطرية والزهور فى شم النسيم

تشهد البلاد تغييرات جوية مفاجئة، وموجة صقيع غير متوقعة قد تتسبب فى الإصابة ببعض الأمراض والمضاعفات، وبالأخص لمرضى حساسية الصدر.

ويقول الدكتور أحمد الحلفاوى، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب قصر العينى، إنه يجب على مرضى الحساسية توخى الحذر عند الخروج فى شم النسيم، وتعرضهم لتغيير الجو، لأن تغيير الجو يحمل بعض الفيروسات التى تؤثر على الجهاز التنفسى، مما يقلل جهاز المناعة ويتسبب فى ضيق الشعب الهوائية.

ويضيف د. أحمد الحلفاوى أنه فى حالة تعرض مريض الحساسية للتغييرات الجوية والإصابة ببعض الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى، مما يصاحبها التهاب فيروسى نتيجة نوبة من نوبات الحساسية، فمن الضرورى أخذ تطعيم ضد الإنفلونزا، لعدم حدوث أى مضاعفات، وفى حالة عدم تناوله للتطعيم فقد يصاب الشخص بالتهابات فيروسية متكررة من 3 إلى 4 مرات فى السنة.

وينصح مرضى الحساسية بضرورة توخى الحذر عند التعرض للتغييرات الجوية أو لبعض الأماكن التى بها روائح عطرية للزهور أو بعض اللقاحات، وعدم تخفيف الملابس نهائيا فى حالة وجود تحسن واستقرار فى الجو.