أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لمرضى حساسية الصدر.. تجنبوا الروائح العطرية والزهور فى شم النسيم

Google+ Print
لمرضى حساسية الصدر.. تجنبوا الروائح العطرية والزهور فى شم النسيم لمرضى حساسية الصدر.. تجنبوا الروائح العطرية والزهور فى شم النسيم
تشهد البلاد تغييرات جوية مفاجئة، وموجة صقيع غير متوقعة قد تتسبب فى الإصابة ببعض الأمراض والمضاعفات، وبالأخص لمرضى حساسية الصدر.

ويقول الدكتور أحمد الحلفاوى، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب قصر العينى، إنه يجب على مرضى الحساسية توخى الحذر عند الخروج فى شم النسيم، وتعرضهم لتغيير الجو، لأن تغيير الجو يحمل بعض الفيروسات التى تؤثر على الجهاز التنفسى، مما يقلل جهاز المناعة ويتسبب فى ضيق الشعب الهوائية.

ويضيف د. أحمد الحلفاوى أنه فى حالة تعرض مريض الحساسية للتغييرات الجوية والإصابة ببعض الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى، مما يصاحبها التهاب فيروسى نتيجة نوبة من نوبات الحساسية، فمن الضرورى أخذ تطعيم ضد الإنفلونزا، لعدم حدوث أى مضاعفات، وفى حالة عدم تناوله للتطعيم فقد يصاب الشخص بالتهابات فيروسية متكررة من 3 إلى 4 مرات فى السنة.

وينصح مرضى الحساسية بضرورة توخى الحذر عند التعرض للتغييرات الجوية أو لبعض الأماكن التى بها روائح عطرية للزهور أو بعض اللقاحات، وعدم تخفيف الملابس نهائيا فى حالة وجود تحسن واستقرار فى الجو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365