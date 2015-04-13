للمرة الثالثة خلال اليوم.. غرق شاب فى مياه النيل شمال أسوان

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة غرقًا فى مياه النيل بمركز إدفو شمال أسوان، وتعد هذه الحادثة الثالثة خلال اليوم الاثنين، بعد غرق شابين آخرين بمحافظة أسوان.

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمحافظة أسوان، بلاغًا بوجود غريق أثناء محاولته السباحة فى مياه النيل، بمنطقة خور الزق التابعة لمدينة الرديسية بحرى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى "صموئيل عادل ميخائيل" 19 سنة، من محافظة أسوان، وتم نقل جثته لمشرحة إدفو العمومية، تحت تصرف النيابة، وجارً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.