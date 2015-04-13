النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة خفير لقى مصرعه فى نزاع على قطعة أرض بالعياط

أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا بسكرتارية حسن محمد، بتشريح ودفن جثة خفير خصوصى يدعى "أحمد.م" لقى مصرعه على يد مسلحين فى خلاف على قطعة أرض، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات نيابة العياط، عن أن الأرض الزراعية المتنازع عليها صادر قرار بتمكين المستشار "أحمد.ق" منها، وعندما توجه مع مجموعة من الخفراء لاستلامها فوجئوا بعدد من البلطجية أطلقوا عليهم الأعيرة النارية ما أدى إلى إصابة الخفير ووفاته قبل نقله إلى المستشفى.

كان مسلحين هاجموا 3 خفراء خصوصيين يحرسون قطعة أرض ملك رئيس محكمة الجيزة بالعياط وأطلقوا الرصاص عليهم بشكل عشوائى، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الآخرين.

وانتقلت قوات الأمن بقيادة المقدم محمود عنتر رئيس مباحث مركز العياط ومعاونه الرائد أحمد بدوى وإلى مستشفى العياط المركزى، واستمعوا إلى المصابين، فأكدا أن نحو 15 شخصًا يحملون البنادق الآلية هاجموهم وأطلقوا الرصاص عليهم بطريقة عشوائية وفروا هاربين، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لتحديد هوية المتهمين والقبض على الجناة.

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