مصرع تباع وإصابة سائق فى انقلاب سيارة نقل بـ"الصحراوى الشرقى" ببنى سويف

لقى حبيشى رجب عبد الله (تباع) مصرعه، وأصيب أحمد عبد التواب عبد الحميد سائق بنزيف فى المخ والبطن فى انقلاب سيارتهم النقل منذ قليل بالقرب من نفق سنور على الطريق الصحراوى الشرقى (طريق الجيش).

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة والمصاب إلى مستشفى بنى سويف العام، كما قامت إدارة المرور برفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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