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إصابة 18 فى 5 حوادث متفرق بطريق السخنة بالسويس

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إصابة 18 فى 5 حوادث متفرق بطريق السخنة بالسويس إصابة 18 فى 5 حوادث متفرق بطريق السخنة بالسويس
استقبل مستشفى السويس العام مساء اليوم 18 مصابا فى 5 متفرقة بطريق السخنة وتم نقلهم لعدد من المستشفيات المختلفة.

تلقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس أخطارا من أدارة تأمين الطرق بوقوع 5 حوادث متفرقة بطريق السخنة الأولى تصادم 2 يستقلون دراجة بخارية مع سيارة نقل وتم نقلهم إلى مستشفى البنك الاهلى بالقاهرة والثانية انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كارتة السخنة مما أسفر عن أصابة 9 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى العام.

كما انقلبت سيارة ملاكى أمام محل للأطعمة بالسخنة بالكيلو 50 أدى إلى إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى السلام العسكرى، كما تم نقل 2 مصابين سقطوا من منطقة عالية بجبل عتاقة وتم نقلهم للمستشفى العام، كما أصيب شاب سقط أعلى مبنى بأحد الشواطئ الخاصة بالسخنة وتم نقله للمستشفى العام.

كانت مديرية الصحة أعلنت صباح اليوم عن مصرع 7 وإصابة 11 فى تصادم وانقلاب 4 سيارات بطريق السويس البحر الأحمر، كما أصيب 10 آخرين فى حادثين متفرقين بأول طريق السخنة وطريق موسى شرق نفق أحمد حمدى.
>يذكر أن السويس تشهد كل عام بالتزامن مع احتفالات شم النسيم عدد كبير من الحوادث نظرا للتزاحم والضغط الشديد من قبل المواطنين على مستوى الجمهورية على منطقة السخنة والاستمتاع بالنزول بالقرى السياحية ومياه البحر الأحمر.

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مصر 365

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