غرق شاب أثناء استحمامه فى النيل ببنى سويف

لقى شاب مصرعه غرقاً أثناء استحمامه فى مياه النيل بدائرة مركز الفشن جنوب بنى سويف عصر اليوم، وانتشل رجال الإنقاذ النهرى جثته قبل نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة وقرر مصطفى خليل مدير النيابة انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على الجثة ومعرفة سبب الوفاة قبل دفنها.

تلقى اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف إخطاراً من العقيد عمرو العدل مأمور مركز الفشن بإبلاغ الأهالى عن غرق "أحمد .ع" - 20 سنة مقيم فى قرية زرابى الحيبة دائرة المركز .

انتقل المقدم مدحت قرنى نائب المأمور و الرائد محمد إبراهيم رئيس المباحث وبسؤال أصدقاء المتوفى قالوا إنهم نزلوا معه مياه النهر للاستحمام، فجرفه التيار إلى المنطقة الضحلة وفوجئوا باستغاثته وفشلوا فى إنقاذه وانتشلت جثته قوات الإنقاذ النهرى .