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رجل أعمال يتبرع برحلة عمرة لوالدة شهيد قرية البجلات بالدقهلية

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رجل أعمال يتبرع برحلة عمرة لوالدة شهيد قرية البجلات بالدقهلية رجل أعمال يتبرع برحلة عمرة لوالدة شهيد قرية البجلات بالدقهلية
فى لفتة إنسانية أعلن أحد رجال الأعمال بالكويت، وأحد أبناء منية النصر بالدقهلية، التبرع لوالدة الشهيد "أحمد عبده الشربينى محمد علام"، والذى استشهد بالأمس خلال العملية الإرهابية التى وقعت فى سيناء، برحلة عمرة إلى الأراضى المقدسة. وأكد رجل الأعمال أن تبرعه برحلة عمرة لوالدة الشهيد أبسط شىء يمكن تقديمه لأمهات الشهداء.

يذكر أن الشهيد "أحمد عبده الشربينى محمد علام"، والذى استشهد بالأمس خلال العملية الإرهابية التى وقعت فى سيناء، تم تشييع جثمانه اليوم بقرية البجلات التابعة لمركز منية النصر.

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