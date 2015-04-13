أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مواطنون يحرصون على التقاط "السيلفى" مع محافظ الإسكندرية فى شم النسيم

Google+ Print
حرص عدد كبير من مواطنى الإسكندرية والوافدين إليها، على التقاط الصور التذكارية بطريقة "السيلفى" مع هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، أثناء الجولة التفقدية التى قام بها اليوم للاحتفال بأعياد الربيع.

أحد الشباب يحرص على التقاط صورة سيلفى مع المحافظ -اليوم السابع -4 -2015
>

أحد الشباب يحرص على التقاط صورة سيلفى مع المحافظ

وتفقد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية اليوم شواطئ كورنيش الإسكندرية والحدائق والمتنزهات المختلفة فى جولة مفاجئة لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع وعيد شم النسيم.

صور سيلفى مع المحافظ فى حديقة الحيوان -اليوم السابع -4 -2015
>

صور سيلفى مع المحافظ فى حديقة الحيوان

بدأت الجولة من شاطئ المندرة السياحى مرورا بشاطئ البوريفاج السياحى، وشاطئ ميامى المميز، ومنطقة بير مسعود وشاطئ أبو هيف وشاطئ ستانلى السياحى. وخلال الجولة أشار المحافظ إلى أهمية توحيد ألوان أسوار وخدمات الشواطئ، والاهتمام بمنظومة الإنقاذ وتوضيح لافتات الأسعار الموجودة بالشواطئ، وفى نهاية المرور بالشواطئ حضر المسيرى احتفالية تسليم جوائز مسابقة النحت على الرمال التى أشرفت عليها كلية الفنون الجميلة بشاطئ أبو هيف، وقام بتسليم الجوائز للفائزين وحضور عرض فنى نوبى.
>شباب يلتقطون صور سيلفى مع المحافظ على شواطئ الإسكندرية -اليوم السابع -4 -2015
>

شباب يلتقطون صور سيلفى مع المحافظ على شواطئ الإسكندرية

صور سيلفى أثناء مشاركة المحافظ فى مسابقة النحت على الرمال -اليوم السابع -4 -2015
>

صور سيلفى أثناء مشاركة المحافظ فى مسابقة النحت على الرمال


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365