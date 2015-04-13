مواطنون يحرصون على التقاط "السيلفى" مع محافظ الإسكندرية فى شم النسيم

حرص عدد كبير من مواطنى الإسكندرية والوافدين إليها، على التقاط الصور التذكارية بطريقة "السيلفى" مع هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، أثناء الجولة التفقدية التى قام بها اليوم للاحتفال بأعياد الربيع.



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أحد الشباب يحرص على التقاط صورة سيلفى مع المحافظ

وتفقد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية اليوم شواطئ كورنيش الإسكندرية والحدائق والمتنزهات المختلفة فى جولة مفاجئة لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بأعياد الربيع وعيد شم النسيم.



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صور سيلفى مع المحافظ فى حديقة الحيوان

بدأت الجولة من شاطئ المندرة السياحى مرورا بشاطئ البوريفاج السياحى، وشاطئ ميامى المميز، ومنطقة بير مسعود وشاطئ أبو هيف وشاطئ ستانلى السياحى. وخلال الجولة أشار المحافظ إلى أهمية توحيد ألوان أسوار وخدمات الشواطئ، والاهتمام بمنظومة الإنقاذ وتوضيح لافتات الأسعار الموجودة بالشواطئ، وفى نهاية المرور بالشواطئ حضر المسيرى احتفالية تسليم جوائز مسابقة النحت على الرمال التى أشرفت عليها كلية الفنون الجميلة بشاطئ أبو هيف، وقام بتسليم الجوائز للفائزين وحضور عرض فنى نوبى.

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شباب يلتقطون صور سيلفى مع المحافظ على شواطئ الإسكندرية



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صور سيلفى أثناء مشاركة المحافظ فى مسابقة النحت على الرمال