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بالصور.. أهالى أسوان يتابعون عروض المراكب النيلية بحديقة الملكة فريال

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شهدت حديقة الملكة فريال بمدينة أسوان، اليوم، الاثنين، تواجد عدد كبير من المواطنين داخل الحديقة، وحرصوا على مشاهدة العروض النيلية للمراكب الشراعية واللنشات النيلية نهر النيل نظرًا لموقعها المتميز المطل على نهر النيل.

كما شهدت الحديقة إجراءات أمنية مشددة داخل الحديقة وخارجها، حيث دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات شرطة وإطفاء وإسعاف أمام الحديقة من الخارج، فيما شدد رجال الأمن من إجراءات التفتيش أثناء الدخول، خشية وقوع أى محاولات شغب أو عنف.
>إقبال كبير من المواطنين على حديقة فريال بأسوان -اليوم السابع -4 -2015
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إقبال كبير من المواطنين على حديقة فريال بأسوان

كورنيش النيل بأسوان يمتلئ بالمواطنين فى احتفالات شم النسيم -اليوم السابع -4 -2015
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كورنيش النيل بأسوان يمتلئ بالمواطنين فى احتفالات شم النسيم

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المراكب واللنشات النيلية بأسوان

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تكدس الأسر المصرية داخل حديقة فريال

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طفل يلعب بدراجته بجوار أسرته داخل حديقة فريال

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الأسر تتمتع بالأجواء الربيعية داخل حديقة فريال بأسوان

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تنزه الأطفال بالألعاب داخل حديقة فريال -اليوم السابع -4 -2015
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تنزه الأطفال بالألعاب داخل حديقة فريال


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