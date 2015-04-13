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الأطفال يطاردون الحيوانات داخل الأقفاص بحديقة حيوان الإسكندرية

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استقبلت حديقة حيوان الإسكندرية مئات الزائرين من عدد من المحافظات المجاورة للاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع، فى ظل وجود عدد قليل من الحيوانات، واختفاء للفيل والزرافة مما أغضب الزائرين.

وشهدت حديقة حيوان مدينة الإسكندرية ظاهرة أغضبت عددًا من الزوار وهى دخول الأطفال إلى أقفاص الحيوانات ومطاردتهم وإيذائهم فى ظل تجاهل حراس الحيوانات للأطفال وعدم منعهم من ضرب وإيذاء الحيوانات، ومنهم "النعامة" التى لم تفلت من الضرب والمطاردة.

وقالت جانيت جورج، من محافظة البحيرة، إن حديقة الحيوانات لم تعد مثلما كانت فى سنوات سابقة، حيث معظم الأقفاص خالية من الحيوانات.

وأضافت أن الأماكن الفارغة المخصصة للحيوانات يلهو فيها الأطفال ويتصلقون على الجبال المخصصة للحيوانات، وأشارت إلى أن المكان الوحيد الذى يسعد الأطفال هو بيت الأسد، ولكن قلة النظافة تنفر الزوار من أمامه بسبب الرائحة الكريهة التى تنبعث منه.

أطفال يلعبون مع الحيوانات -اليوم السابع -4 -2015
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أطفال يلعبون مع الحيوانات

ازدحام شديد داخل حديقة الحيوان -اليوم السابع -4 -2015
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ازدحام شديد داخل حديقة الحيوان

الأطفال يقدمون الطعام للحيوانات -اليوم السابع -4 -2015
>

الأطفال يقدمون الطعام للحيوانات

الأطفال يلعبون داخل الأماكن المخصصة للحيوانات -اليوم السابع -4 -2015
>

الأطفال يلعبون داخل الأماكن المخصصة للحيوانات

أطفال داخل المكان المخصص للحيوانات -اليوم السابع -4 -2015
>

أطفال داخل المكان المخصص للحيوانات

أطفال داخل أقفاص الحيوانات -اليوم السابع -4 -2015
>

أطفال داخل أقفاص الحيوانات

طفل يتصلق داخل أقفاص الحيوانات -اليوم السابع -4 -2015
>

طفل يتصلق داخل أقفاص الحيوانات

الأطفال يرسمون وجوههم فى حديقة الحيوانات -اليوم السابع -4 -2015
>

الأطفال يرسمون وجوههم فى حديقة الحيوانات

طفل يطارد النعامة داخل قفصها -اليوم السابع -4 -2015
>

طفل يطارد النعامة داخل قفصها

الأطفال يطاردون النعامة -اليوم السابع -4 -2015
>

الأطفال يطاردون النعامة

طفل يحاول الإمساك بذيل النعامة -اليوم السابع -4 -2015
>

طفل يحاول الإمساك بذيل النعامة

طفل يطارد النعامة -اليوم السابع -4 -2015
>

طفل يطارد النعامة

إحدى العائلات مع النعامة -اليوم السابع -4 -2015
>

إحدى العائلات مع النعامة

الأطفال يقدمون طعام النعامة -اليوم السابع -4 -2015
>

الأطفال يقدمون طعام النعامة

طفلة تحاول إطعام النعامة -اليوم السابع -4 -2015
>

طفلة تحاول إطعام النعامة

الأطفال داخل قفص حيوان اللاما داخل قفصه -اليوم السابع -4 -2015
>

الأطفال داخل قفص حيوان اللاما داخل قفصه

الأطفال يطاردون الحيوانات بداخل قفصه -اليوم السابع -4 -2015
>

الأطفال يطاردون الحيوانات بداخل قفصه

طفلة تحاول الإمساك بالحيوان فيطاردها -اليوم السابع -4 -2015
>

طفلة تحاول الإمساك بالحيوان فيطاردها

أطفال يقدمون الطعام للحيوانات رغمًا عنها -اليوم السابع -4 -2015
>

أطفال يقدمون الطعام للحيوانات رغمًا عنها

قفص خالٍ من الحيوانات -اليوم السابع -4 -2015
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قفص خالٍ من الحيوانات

لوحة إرشادية لعدم معاكسة الحيوانات والقفص فارغ من الحيوانات -اليوم السابع -4 -2015
>

لوحة إرشادية لعدم معاكسة الحيوانات والقفص فارغ من الحيوانات

الأطفال يتسلقون فى المكان المخصص للقرود -اليوم السابع -4 -2015
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الأطفال يتسلقون فى المكان المخصص للقرود

الأطفال داخل المكان المخصص للقرود -اليوم السابع -4 -2015
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الأطفال داخل المكان المخصص للقرود


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