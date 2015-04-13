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حريق يلتهم فدان مانجو ونخيل بقرية أبو غلاب شمال أسوان

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حريق يلتهم فدان مانجو ونخيل بقرية أبو غلاب شمال أسوان حريق يلتهم فدان مانجو ونخيل بقرية أبو غلاب شمال أسوان

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق شب بزراعات النخيل والمانجو بقرية أبو غلاب قبلي بأدفو شمال محافظة أسوان.

ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح بينما تعرض عدد قليل من المواطنين الذين تقع منازلهم بالقرب من مكان الحريق لاختناقات وقد تسبب الحريق في تدمير أشجار النخيل والمانجو المزروعة علي مساحة فدان تقريبًا.

كما تسبب الحريق في تعطيل الحركة المرورية علي طريق أبو غلاب الغنيمة الزراعي، وتمكنت الجهود الشعبية في إنقاذ الثروة الحيوانية داخل الحظائر لحمايتها من الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة للتحقيق.

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