اليونيسكو تصف تدمير مدينة نمرود الآثرية بأنه "ضرب من الجنون"

وصفت منظمة اليونيسكو الاثنين تدمير مدينة نمرود الاثرية على ايدى تنظيم الدولة الاسلامية بأنه "عمل جنوني" ونددت بإرادة "محو تاريخ الشعب العراقي".

وكان تنظيم داعش نشر السبت شريط فيديوا ظهر فيه مقاتليه وهم يدمرون الموقع الاثرى لمدينة نمرود الاشورية.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التربية والعلوم والثقافة ايرينا بوكوفا "ادين هذا العمل الجنونى المدمر الذى يسجل تصعيدا جديدا فى الوحشية".

وأضافت فى بيان "هذا يثبت أن الارهابيين لا يكتفون بتدمير المنحوتات والزخارف والتماثيل الموجودة فى المدينة بل ايضا الموقع الاثرى باكمله وجدرانه باستخدام مطرقات ومتفجرات ليمحوا بشكل ممنهج اى اثر لتاريخ الشعب العراقي".

ووفقا لصور غير محددة التاريخ سويت مدينة نمرود الاثرية الواقعة على بعد 30 كلم جنوب شرق مدينة الموصل (شمال) على ضفاف نهر دجلة، بالارض.

وتم قبل اكثر من شهر تناقل معلومات عن تدمير المدينة ودانت منظمة اليونيسكو ما وصفته بأنه "جريمة حرب" لكن حتى الان لم يعرف حجم هذه الاضرار.

وقالت بوكوفا أن "التدمير المتعمد للتراث جريمة حرب".

وأضافت "نبذل كل ما فى وسعنا للتصدى لاعمال التدمير وتوثيقها لكشف هوية المسؤولين عنها وإحالتهم على القضاء".

ويعتبر متطرفو تنظيم داعش الذين استولوا على مناطق واسعة من الاراضى فى سوريا والعراق منذ يونيو اعلنوا عليها الخلافة، انه يجب تدمير التماثيل والمعابد.

وفى الاسابيع الماضية دمر تنظيم داعش عدة مواقع اثرية فى العراق منها مدينتا نمرود والحضر و المدينة التى تعود إلى الحقبة الرومانية المدرجة على قائمة التراث العالمى لليونسيكو وتدمير آثار متحف الموصل رغم موجة الاحتجاجات فى العالم.

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