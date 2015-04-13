أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نائب لبنانى يصف دعوة وليد جنبلاط لتعديل اتفاق الطائف بـ"الخطيرة"

Google+ Print
نائب لبنانى يصف دعوة وليد جنبلاط لتعديل اتفاق الطائف بـ"الخطيرة" نائب لبنانى يصف دعوة وليد جنبلاط لتعديل اتفاق الطائف بـ"الخطيرة"
حذر النائب اللبنانى أحمد فتفت عضو كتلة تيار المستقبل من خطورة دعوة الزعيم الدرزى اللبنانى وليد جنبلاط التى طالب فيها بتعديل اتفاق الطائف الذى أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، لأنه رأى أنها ستراعى وجود سلاح حزب الله.

وقال فتفت ـ فى تصريح صحفى اليوم الاثنين ـ " لن نقبل بأى تعديل للطائف إلا عندما يطبق اتفاق الطائف كاملا ويسلم سلاح المليشيات إلى الدولة".(فى إشارة لسلاح حزب الله).

وعن الصراع فى اليمن.. أكد أن "الحرب ليست مذهبية أو طائفية بل هى حرب عربية فارسية، فهناك مشروع فارسى معلن فى المنطقة وهو الامبراطورية الفارسية.

وقال إن "أى صوت يخرج عن الصوت العربى الموحد هو صوت ضد العروبة وضد قضايا العرب، فليس لدينا مشكلة سنية شيعية، ولكن من يقف إلى جانب إيران يكون قد تخلى عن عروبته وذهب إلى مكان آخر".

وتعليقا على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأخير استغرب أن نصر الله لم يأت على ذكر كلمة عرب أو عروبة مرة واحدة بل اكتفى بشتم الدول العربية، وعندما تحدث عن الصراع اعتبر أنه بين المسلمين والصهاينة متناسيا الدور العربي".

وقال: "نحن أمام إنعطافة خطيرة على الساحة الإقليمية، وعندما يؤمن حزب الله بلبنان أولا ويقدم مصلحة لبنان أولا يكون حزبا لبنانيا، أما عندما يمارس التقية وينفذ تعليمات الدولة الإسلامية فى إيران لا يكون لبنانيا، بل يتحول إلى مليشيا تذبح الشعب السورى وتثير الفتنة فى اليمن وفى العراق.

وأضاف" ليست المشكلة مع إيران ما تطرحه بل ما تمارسه، فهى تمارس تصدير الفتن والمشاكل إلى لبنان والعراق وسوريا واليمن، وتحاول التمدد إلى مناطق أخرى".

وعن الوضع السياسى فى الداخل اللبنانى .. قال: "نحن أمام مفصل خطير يؤثر على حياتنا السياسية اللبنانية، وعلينا أن نتعظ من تجربة الحرب الأهلية، وقد اتفقنا فى الطائف على عروبة البلد، وعلى توزيع السلطات، وما يحدث نخشى أن يعيدنا إلى مربع التقاتل، فهناك من يعتمد فى استراتيجياته على منطق الإرهاب والترهيب.

وأضاف "نحن نؤمن بلبنان أولا وحزب الله يؤمن بإيران أولا، نحن نؤمن بالدولة ومؤسساتها، وهم يؤمنون بمنطق المليشيا، نحن نؤمن بالحوار وهم يؤمنون بالسلاح".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365