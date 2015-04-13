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شجار الوسادات العالمي في بوخاريست

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شجار الوسادات العالمي في بوخاريست شجار الوسادات العالمي في بوخاريست

شجار الوسادات العالمي في بوخاريست

اعتاد المصور الروماني ، ماريوس تيودور البالغ من العمر 31 سنة ؛ أن يقوم بتصوير حفلات الزفاف بطريقة محترفة ومليئة بالحياة والمشاعر مع التركيز على أجمل وأدق التفاصيل التي تملأ المكان مع مراعاة طلبات صاحب الزفاف و شروطه ولكن ماريوس كان له يوم لا يمكنه التخلي عنه أو نسيانه لكي يظهر كل مواهبه في التصوير وهو يوم الشجار العالمي بالوسادات في بوخاريست رومانيا .

يجتمع فى هذا اليوم ، جميع السكان من رجال ونساء وشباب وفتيات وأطفال حيث أن كل شخص يصطحب معه وسادته ذات الريش الناعم ويبدأ الجميع بتفريغ طاقته من خلال شجار مسالم مع من يحب أو يكره ، احترافية ماريوس تظهر في اختياره للوقت والمكان والحركة المناسبين للتصوير وإظهار الصورة وكأنها لقطة حية من هذا الشجار.

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