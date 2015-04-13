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نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى يستنكرون دعوة "شريف الشوباشى" لخلع الحجاب

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نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى يستنكرون دعوة "شريف الشوباشى" لخلع الحجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى يستنكرون دعوة "شريف الشوباشى" لخلع الحجاب
أثارت دعوة الكاتب الصحفى شريف الشوباشى، التى دعا من خلالها فتيات إلى خلع الحجاب فى تظاهرة عامة بميدان التحرير خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى الـ"فيس بوك" و "تويتر"، بعد أن كتب فى منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع

التواصل الاجتماعى "فيس بوك":


>"اقترح الآتى: أن تقوم مجموعة من الفتيات بخلع الحجاب خلال تظاهرة عامة بميدان التحرير فى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل على أن يحيط بهن مجموعة من الرجال لحمايتهن وسأكون أول هؤلاء الرجال.. وطبعًا تخطر مديرية أمن القاهرة بذلك لتوفير الحماية... أرجو التواصل هاتفيًا بسرعة لبحث تنفيذ هذه الفكرة التى سيكون لها أثر لا يقل عما فعلته هدى شعراوى عام 1923.. أرجو سرعة التواصل".

حيث انقسم النشطاء بين فريقين:


>الفريق الأول يرفض الفكرة شكلاً وموضوعًا.
>والفريق الثانى يرفض فقط فكرة التظاهر من أجل خلع الحجاب ولكنه يرى أن معتقدات الناس جميعًا تحتاج إلى ثورة دينية وتظاهرات مع النفس.

وأوضح الفريق الأول اعتراضه على القيام بمثل هذه التظاهرات مؤكدين أن "كل واحد حر وبما أننا طول الوقت بندعوا لاحترام حرية الآخر لازم نحترم المحجبة وغير المحجبة، من الأولى أن يقوم الناس بتظاهرات من أجل رفض الإرهاب والإخوان، ورفض تدخل الإسلام فى السياسة"، واستنكر البعض بطريقة مثل هذه التظاهرات متسألين: "يعنى إيه تظاهرات ضد الحجاب؟ شوية ويقولوا تظاهرات ضد الصلاة والحج".

وعلق آخرون: "ارتداء الحجاب فى الفترة الأخيرة اصبح موضة فقط وليس له علاقة بالحلال والحرام ولا علاقة له بالعفة"، مؤكدين أن "الحجاب لابد أن يكون ناتجًا عن اقتناع الفتاة به مش مجرد موضة وخلاص"، وأضافوا: "إن هذه الدعوة لن تنجح لأن الشعب المصرى يرفض مثل هذه التظاهرات".

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