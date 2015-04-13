"هواوى" العالمية تشارك فى قمة مستقبل السكك الحديدية والمترو بمصر

أعلنت شركة هواوى- الشركة العالمية المتخصصة فى حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- عن مشاركتها فى قمة مستقبل السكك الحديدية والمترو التى تنظمها وزارة النقل بمصر، والتى تستمر على مدار يومين وتبدأ فى الرابع عشر من أبريل الحالى.

وتستعرض شركة هواوى خلال فعاليات القمة تكنولوجياتها وحلولها التى توفرها لأكثر من 87000 كيلو متر من خطوط السكك الحديدية والمترو فى جميع أنحاء العالم، والتى يمكنها أن تحسن تجربة النقل وتحقق أقصى قدر من الكفاءة وتعزز من عمليات السلامة.

وفى الوقت الذى أعلنت فيه كل من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق خلال فعاليات مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى الذى عقد مؤخرًا فى شرم الشيخ عن تخصيص أكثر من 2 مليار دولار لتمويل مشاريع السكك الحديدية والمترو، فإن قمة مستقبل السكك الحديدية والمترو فى مصر ستقوم بتوفير المعلومات اللازمة والمناقشات التفاعلية رفيعة المستوى لتسهيل تقديم سكك حديدية وشبكة متروعلى مستوى عالمى فى مصر.

وستقوم شركة هواوى باستعراض حل GSM-R النظام الموحد للاتصالات المتنقلة الخاصة بالسكك الحديدية، وهو نظام آمن وموثوق به، ويوفر نظام GSM-R انتقالًا سلسًا، علاوة على سرعة التواصل بين مراكز العمليات والقيادة، والمحطة، والأنظمة على متن القطارات وعلى جانبى الطريق.

وقامت هواوى بتنفيذ نظام GSM-R فى أكثر من 000 28 كم من السكك الحديدية فى جميع أنحاء العالم، وحققت حصة سوقية تقدر بـ61 ٪ من عقود GSM-R التى حصلت عليها منذ عام 2011.

ستقوم أيضًا هواوى باستعراض الجيل الرابع بتقنية التطور طويل الأمد (eLTE 4G) لتعزيز الموثوقية والكفاءة من خلال تحمل خدمات CBTC (التحكم فى القطار القائم على الاتصالات) وPIS (نظم معلومات المسافرين) وCCTV (الدوائر التلفزيونية المغلقة) وخدمات الكابلات جميعهم فى شبكة واحدة، وبالمقارنة بمزيج من ثلاث شبكات مكون من الشبكات اللاسلكية الرقمية TETRA، واى فاى وشبكة eLTE والتى توفر النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية مع عدم وجود مخاطر من تدخل نقاط تغطية الواى فاى خاصة التى تفتقر لجودة الخدمة.

ويمكن وجود شبكة قوية للنطاق العريض مخصصة لإرسال القطار الصوتى ونقل البيانات والفيديو مشغلى السكك الحديدية والمترو من تقديم الميزات المتقدمة لزيادة كفاءة موظفين السكك الحديدية وخدمات المعلومات الترفيهية الجذابة المقدمة للركاب.

هذا بالإضافة إلى عرض شبكات إرسال البيانات (Datacom) و(SDH) الشبكة البصرية المتزامنة و(MSTP) منصة الإرسال متعددة الخدمات وشبكات بروتوكول الإنترنت IP لخطوط السكك الحديدية فى المدن فضلا عن حلول الدوائر التلفزيونية المغلقة والتى تعتبر بالغة الأهمية لبناء وتشغيل السكك الحديدية الحديثة والبنية التحتية للمترو وسيتم عرض كل هذا فى الحدث.

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