بالصور.. عودة عائلة هاربة من جحيم اليمن عبر مطار صلالة للقاهرة

استمرارا للجهود التى تبذلها وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بمسقط غادر منذ قليل عائلة مصرية مكونة من 6 أفراد من مطار صلالة إلى مطار مسقط للتوجه إلى مطار القاهرة الدولى، وذلك بعد تخليص إجراءات سفرهم فى مدينة صلالة العمانية قادمين عبر منفذ صرفيت .

وصرح المستشار حازم حنفى القنصل بالسفارة ان هذه العائلة وصلت إلى الحدود العمانية أول امس عبر منفذ صرفيت الحدودى وقضوا ليلة هناك، وتم إنهاء إجراءات دخولهم خلال ساعة واحدة فقط من خلال التعاون المستمر مع السلطات العمانية وقضوا الليلة فى المنزل المؤجر من قبل السفارة ومن ثم توجهوا صباح امس الى الفندق بصلالة وجلسوا يوم فى صلالة لعمل حجز لهم وتم مغادرتهم منذ قليل من مطار صلالة إلى مطار مسقط الدولى ومنه الى مطار القاهرة.

وقال حازم حنفى : وصل أيضا 3 مصريين وهم موجودين بالفعل حالياً بفندق المزيونة منهم 2 طلبة فى جامعة حضرموت وجارى تخليص اجراءات تسفيرهم الى القاهرة وبهذا يصل عدد من وصلوا الى عمان وتم مغادرتهم بالفعل 102 مصرياً معا عائلاتهم وباقى 3 اشخاص سيتم تسفيرهم بعد تخليص اجراء سفرهم اليوم أو غدا صباحاً .. ومازالت الخارجية المصرية تقوم بمشاروات مع الدول الصديقة والتى ليست طرفا فى الأزمة اليمنية لتسهل رجوع المصريين العالقين باليمن.

وأضاف القنصل حازم حنفى : حتى مساء امس وصل إجمالى المصريين الذين وصلوا إلى مطار القاهرة اكثر من 1300 مصريًا تقريباَ على متن العديد من الرحلات بالتنسيق بين وزارتى الطيران المدنى والخارجية وبالتعاون مع السلطات العمانية والسعودية.. والجيبوتية .



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سعيد صديق الملحق الادارى بالسفارة وعاطف صقر مع العائلة فى مطار صلالة



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سعيد صديق وعاطف صقر مع العائلة امام الفندق بصلالة



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الاسرة فى انتظار السيارة للتوجه للمطار



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اثناء مغادرة الفندق