وزير الزراعة يقيل مدير المتحف الزراعى ويشكل لجنة لتطويره

قرر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إقالة المهندس علاء نزيه مدير المتحف الزراعى، لتقصيره وإهماله فى العمل، وسوء حالة المتحف.

جاء ذلك عقب الجولة التفقدية المفاجئة التى قام بها وزير الزراعة صاح اليوم للمتحف الزراعى بالدقى، ضمن عدد من الزيارات والجولات التى قام بها اليوم لزيارة الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، وتهنئة روادها أعياد الريع وشم النسيم.

وفوجئ الوزير خلال زيارته للمتحف بأنه مغلق تمامًا، ولا يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين فى الأعياد والعطلات الرسمية، فضلاً عن تردى حالته من الداخل، ووجود مناطق كبيرة غير مستغلة، بالاضافة إلى عدم الاهتمام بالنظافة.

وأعرب الوزير، حسب بيان منذ قليل، عن غضبه الشديد واستيائه البالغ من تلك الحالة، حيث قام بتوجيه اللوم الشديد لمدير المتحف والعاملين به، وعلى الفور أصدر قرارًا بإقالته من منصبه بالمتحف، ونقله للعمل مديرًا للشئون الفنية لصندوق تحسين الأقطان، حيث كلف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى المتابعة المباشرة للإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية لحين تعيين مدير لها.

وكلف وزير الزراعة رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بحصر كل محتويات المخزن، وتشكيل لجنة لجرد المخازن الموجودة به، وتقديم تقرير وافٍ حولها اليوم.

وقرر وزير الزراعة تشكيل لجنة تضم عددًا من الخبراء المعنيين ذوى الصلة، لحصر تلك الأماكن غير مستغلة المتحف، وإعداد دراسة عاجلة متكاملة لإمكانية استغلال تلك الأماكن، وتطوير المتحف، ليقدم رسالته التى أنشئ عليها للجمهور، ليقدم لهم عرضًا وافيًا عن الزراعة المصرية وتاريخها منذ بداية نشأتها وحتى ادخال التكنولوجيا الحديثة فى الزراعية.

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وزير الزراعة وجد المتحف مغلقا فى شم النسيم



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جانب من أرض المتحف يكشف الإهمال



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وزير الزراعة عبر عن عدم رضاه عن سوء أحوال المتحف الزراعى



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صورة تكشف تردى أحوال المتحف



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صورة أخرى تكشف عدم الاهتمام بنظافة المتحف



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وزير الزراعة خلال جولته بالمتحف الزراعى



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الوزير عبر عن غضبه من حالة الإهمال بالمتحف الزراعى



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الوزير قرر إقالة مدير المتحف الزراعى بعد جولته التفقدية



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صورة أخرى تكشف مدى سوء أحوال المتحف الزراعى



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الوزير خلال جولته