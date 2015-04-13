"اليوم السابع" : هل نحن مخترقون أمنيًا فى سيناء؟

يفتح "اليوم السابع" فى عدد غد الثلاثاء، ملف الوضع الأمنى فى سيناء، فى محاولة للإجابة على سؤال "هل نحن مخترقون أمنيًا؟"، وذلك بعد تكرار الهجمات الإرهابية التى تشهدها المقار الأمنية فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، بما يكشف وجود معلومات لدى التنظيمات التكفيرية بمكان ومواعيد تحرك القوات وغيرها من التفاصيل التى تمكنها من تنفيذ عملياتها.

وفى تغطية لاحتفالات المصريين بعيد شم النسيم، يرصد عدد الثلاثاء تحت عنوان "المصريون يتحدون الإرهاب بموائد الفسيخ"، متابعة شاملة بالصور لاحتفالات المواطنين بعيد شم النسيم فى القاهرة ومختلف المحافظات، وتوافدهم على مختلف الحدائق والمتنزهات.

وتحت عنوان "زمان.. كان هناك عدو اسمه إسرائيل"، يرصد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" كيف تحولت حركات المقاومة فى المنطقة العربية من الكفاح من أجل قضايا تحرير الأرض ومقاومة الاحتلال، إلى طرف فى نزاعات عربية ـ عربية، وكيف صار تحرير "المقدسات" فى ذيل الأولويات، بعدما أصبح عدو حركة حماس الأول، هو حركة فتح وليست إسرائيل، وأصبح العدو الأول لحزب الله هى المملكة العربية السعودية، وليست إسرائيل.

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