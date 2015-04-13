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"التعليم" تبحث تسكين 10 آلاف طفل بقوائم الانتظار فى مدارس القاهرة

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"التعليم" تبحث تسكين 10 آلاف طفل بقوائم الانتظار فى مدارس القاهرة "التعليم" تبحث تسكين 10 آلاف طفل بقوائم الانتظار فى مدارس القاهرة
شكا عدد من أولياء الأمور بمحافظة القاهرة، من عدم تسكين أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية، وقال جورج ينى أحد أولياء الأمور: إن هناك الآلاف من الأطفال طفل بمرحلة رياض الأطفال على مستوى محافظة القاهرة على قائمة الانتظار، ولم يتم تسكينهم حتى الآن، رغم اقتراب العام الدراسى من الانتهاء، مستغيثين بالدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم لحل هذه الأزمة.

من جانبها قالت فاطمة خضر مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن عدد الأطفال الذين لم يتم تسكينهم من بداية العام وعلى قائمة الانتظار وصل إلى 21 ألف و500 طفل برياض الأطفال، لافتة إلى أنها بذلت جهداً ووضعت حلولا حتى تم تسكين قرابة الـ11 ألف و500 طفل وطفلة، خلال الفترة الماضية.

وأضافت مديرة مديرية التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنها ستعرض قائمة الانتظار على وزير التربية والعليم خلال الأسبوع المقبل لوضع حلول معينة، موضحة أنه المتوقع أن يتم افتتاح قاعات جديدة فى بعض المدارس، مشددة على أنها لا تريد تسكين هؤلاء الطلاب العام الحالى على أن يأتى العام المقبل ولا يجدوا لهم فصلا داخل مدارسهم.

من جانبه أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم أن مشكلة القبول برياض الأطفال تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود من مجتمع مدنى ورجال أعمال للقضاء عليها ببناء قاعات ومدارس جديدة وتوسع فى المدارس الرسمية.

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