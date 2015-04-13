أخبار مصر العاجلة.. شهيد جديد برصاص مجهولين فى رفح

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها استشهاد مجند من قوة كمين مصنع "أبو شنار" فى رفح، شمال سيناء، بعدما أطلق عليه مجهولون الرصاص، وفروا هاربين، وذلك بالتزامن مع استمرار حملة المداهمات التى تشنها القوات المسلحة فى نطاق الشيخ زويد، لملاحقة بؤر الإرهاب، بعد يوم من التفجير الذى استهدف قسم ثالث العريش، مخلفًا عشرات الشهداء والمصابين.

وضمت باقة الأخبار العاجلة، تغطية لجنازات شهداء العمليات الإرهابية الأخيرة فى سيناء، فى مسقط رأسهم بمختلف المحافظات، فضلاً عن مشاركة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، فى تشييع جنازة شهيدين من مسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" العمليات العسكرية التى تشنها القوات المسلحة فى سيناء، ردًا على تفجير قسم ثالث العريش، الذى وقع أمس مخلفًا عشرات الشهداء والمصابين، وتنفيذ هجمات ضد بؤر إرهابية فى العريش وشيخ زويد بطائرات F-16 بالتزامن مع حملة مداهمات برية واسعة

وبجانب تغطيته لاحتفال المواطنين باحتفالات شم النسيم، تابع "اليوم السابع" تفاصيل الهجوم الذى استهدف مبنى حى حلوان بقنبلة ألقاها مجهولون، أسفرت عن إصابة 3 أفراد أمن وعسكرى وتهشيم واجهة مبنى الحى بالكامل.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

- استشهاد مجند برصاص مجهولين فى رفح بشمال سيناء

- بالفيديو.. محلب ووزير الداخلية يشاركان فى جنازة شهيدى العريش

- الرئيس السيسى يوفد مندوبين لتشييع جنازة شهيدى أحداث العريش

- مصدر: صبى قاد سيارة مبطنة بجدار مضاد للرصاص وفجر بها قسم ثالث العريش

- مصدر أمنى: 9 شهداء الحصيلة النهائية لحادث تفجير قسم ثالث العريش

- شهود عيان: مسلحون يضرمون النار فى فنطاسى مياه بالشيخ زويد

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- بالفيديو.. آثار انفجار قنبلة ألقاها مجهولون على “رئاسة حى حلوان”

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