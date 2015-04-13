تحالف "عاصفة الحزم": الحوثيون يستخدمون المدارس والملاعب لتخزين الأسلحة

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم"، العميد ركن أحمد عسيرى، إن الميليشيات الحوثية تستخدم المدارس والمستشفيات وملاعب الرياضة لتخزين الأسلحة، مؤكدًا سعى التحالف للحفاظ على البنية التحتية من أجل الشعب اليمنى.

وأكد العميد ركن أحمد عسيرى، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالرياض، أن الحظر البحرى مستمر على السفن من وإلى الموانئ اليمنية، مضيفًا أن الحوثيين يواجهون صعوبات فى التحركات البرية، والضغط متواصل عليهم والتحالف لن يسمح بتمددهم داخل المدن اليمنية، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثى حول عدن باتت معزولة، ولم يعد أمامهم سوى تسليم أنفسهم للجان الشعبية.

وأكد "العسيرى" أن هناك جهودًا كبيرة لتنظيم عمليات الإغاثة للمدن اليمنية، وسيتم رفع مستوى الخدمة الطبية للمواطن اليمنى.