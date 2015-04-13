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حكاية صورة - مدافع الإسماعيلي يضرب الحكم ' على قفاه ' بسبب لقب الدوري

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حكاية صورة - مدافع الإسماعيلي يضرب الحكم ' على قفاه ' بسبب لقب الدوري حكاية صورة - مدافع الإسماعيلي يضرب الحكم ' على قفاه ' بسبب لقب الدوري

في مثل هذا اليوم قبل 13 عاما شهدت الملاعب المصرية واقعة قد لا ينساها عشاق الإسماعيلي حتى الآن.

فالدراويش كانوا يتصارعون مع الزمالك على لقب دوري موسم 1991-1992، وفي مباراتهم ضد الترسانة احتسب الحكم عصام صيام هدفا للشواكيش في الوقت القاتل حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2.

انفلتت أعصاب الدولي حمزة الجمل مدافع الاسماعيلي وقتها ليضرب الحكم عصام صيام احتجاجاً علي احتساب الهدف الثالث للترسانة في مرمي الاسماعيلي علي أرضه وبين جماهيره في الوقت القاتل لتتقدم الترسانة 3-2 ويخسر الدراويش ثلاث نقاط حاسمة في صراع احتفاظهم بلقب الدوري مع الزمالك.

لاعبو الاسماعيلي احتجوا بشدة علي الهدف بداعي وجود تسلل وأثاروا الجماهير وتحول الملعب إلي ساحة قتال والكل يستهدف طاقم التحكيم وحاول الكثير من اللاعبون التعدي علي طاقم التحكيم، وكانت اللقطة التاريخية لحمزة الجمل وهو يطير في الهواء رافعا يمناه لصفع الحكم علي قفاه.

جدير بالذكر أن مهاجم الفريق ياسر عزت والذي كان خارج قائمة المباراة للإصابة، دخل الملعب بملابس عادية لابعاد زملائه عن الحكم وتعرض للدفع من بعضهم لدفاعه عن الحكام.

اتحاد الكرة اتخذ قرارا بايقاف حمزة الجمل لمدة عام كامل، قبل أن يبدى حمزة الجمل أسفه ويعتذر للحكم.

جدير بالذكر أن الزمالك توج بلقب الدوري في نهاية الموسم بفارق ثلاث نقاط عن الإسماعيلي، وسبع عن المحلة الثالث، وعشر نقاط عن الأهلي الرابع.

الموضوع مُقدم من صفحة | تاريخ الكرة في مصر

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