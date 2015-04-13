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5 فوائد للجرجير أهمها تنظيف الأمعاء والمثانة وحمايتك فى شم النسيم

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5 فوائد للجرجير أهمها تنظيف الأمعاء والمثانة وحمايتك فى شم النسيم 5 فوائد للجرجير أهمها تنظيف الأمعاء والمثانة وحمايتك فى شم النسيم
الجرجير أحد العناصر الأساسية لطبق السَلَطة والذى يفضل الكثيرون تناوله مع الأطعمة الشعبية كالفول والفلافل وغيرها، كما أكد عدد كبير من الأطباء أهمية إضافة الجرجير والخضراوات الورقية مع أطعمة شم النسيم لتفادى التعرض لمخاطر هذه المأكولات.

الجرجير


>قال الدكتور السيد حماد، أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن الجرجير أحد الخضراوات الورقية المفيدة للصحة والغنية بالحديد والألياف الغذائية، مؤكدًا أن للجرجير العديد من الفوائد الصحية أهمها:
>1) مفيد للأشخاص الذين يعانون الأنيميا نظرًا لاحتوائه على قدر جيد من الحديد لذلك يقوم الأطباء بإدراجه ضمن النظام الغذائى للأشخاص الذين يعانون من الأنيميا.
>2) يساهم فى تقليل حدوث الإمساك نظرًا لأنه يحتوى على قدر كبير من الألياف الغذائية.
>3) مفيد لصحة الشعر وتقوية ومنع تساقطه.
>4) مفيد فى تحسين عملية الهضم نظرًا لاحتوائه على قدر جيد من الألياف الغذائية.
>5) يعمل على تنظيف الأمعاء والمثانة من الميكروبات نظرًا لاحتوائه على الألياف الغذائية.

أهمية مراعاة غسل الجرجير جيدًا


>ويستكمل د. حماد قائلا: "الاستفادة الكاملة من فوائد الجرجير الصحية تتوقف على عملية غسله جيدًا بالماء وتنقية أوراقه للتأكد من خلوها من الطفيليات والطين الذى يختفى فى ثنايا أوراقه".

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مصر 365