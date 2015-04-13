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7 نصائح لصحة طفلك فى فترة التسنين أهمها تعرضه للشمس والبعد عن الحمضيات

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7 نصائح لصحة طفلك فى فترة التسنين أهمها تعرضه للشمس والبعد عن الحمضيات 7 نصائح لصحة طفلك فى فترة التسنين أهمها تعرضه للشمس والبعد عن الحمضيات
ظهور الأسنان اللبنية للأطفال أو ما يطلق عليها مرحلة التسنين، تعتبر من الفترات الصعبة والمهمة للطفل لذلك يجب على الأمهات مراعاة بعض النصائح والإرشادات الضرورية لتلك الفترة.

فترة تسنين الأطفال


>قالت الدكتور نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن فترة تسنين الأطفال هى عبارة عن انتفاخ اللثة تمهيدًا لظهور الأسنان اللبنية عند اكتمال الطفل 6 شهور من عمره.
>نصائح وإرشادات تجب مراعاتها خلال فترة التسنين

وتتابع د.نهى قائلة: "هناك بعض الإرشادات التى يجب على الأمهات مراعاتها فى تلك المرحلة التسنين أهمها":


>1) يجب إعطاء الطفل الكالسيوم وفيتامين "د" لكى يساعد الطفل على ظهور الأسنان.
>2)تعرض الطفل لأشعة الشمس بأوقات الشروق والغروب لكى تتحول الذى تحت الجلد لفتيامين د لمساعدة الطفل على التسنين.
>3)دهان لثة الطفل بجيل ملطف يقلل الحكة باللثة.
>4) التأكد من تنظيف وتطهير العضاضة جيدًا "إذا كان الطفل يستخدمها" لتفادى تعرض الطفل لنزلة معوية.
>5)إعطاء الطفل "لبن مناسب" لعمر فوق 6 شهور حال عدم رضاعة الطفل طبيعيًا.
>6)الابتعاد عن إعطاء الطفل أغذية غنية بالحمضيات بفترة التسنين.
>7)تغير ملابس الطفل باستمرار حال تعرضها لابتلال نتيجة إفرازات اللعاب لتفادى تعرضه نزلات برد.
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مصر 365

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