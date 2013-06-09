رئيس “كهرباء القليوبية”: لا بديل عن ترشيد الاستهلاك.. ورفع الدعم غير وارد حاليا

ناشدت المهندسة هند عبد الباري وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية المواطنين بالعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في أوقات الذروة لمساعدة المسئولين في عدم قطع التيار لفترات طويلة.

وأكدت عبد الباري انه لابديل عن ترشيد الإستهلاك كحل عاجل لأزمة الكهرباء وإنقطاع التيار الكهربائي الذي تعاني منه الجمهورية والمحافظة في المرحلة الحالية مشيرة إلي اننا رفعنا شعار “إطفئ لمبة واحدة بمنزلك” لتوفير ثلثي المستهدف من الترشيد مطالبة جموع المواطنين وكافة الأجهزة لزيادة الوعي الثقافي وعدم الإستهانة بهذه الدعوة.

> جاء ذلك خلال ندوة جمعية الإعلاميين بالقليوبية تحت عنوان “أزمة الكهرباء المشكلة والحل ” ، بحضور عبد النبي الشحات نائب رئيس تحرير الجمهورية ، أمين عام الجمعية ، وحسن صالح الصحفي بجريدة الوطن ، عضو الجمعية.

> أضافت وكيلة الوزارة أنه تم منع فصل التيار نهائيا بكافة الأنحاء المحافظة خلال إمتحانات الثانوية العامة وكذا بالمصاالح والمنشات الحيوية ومنها المستشفيات وإقسام الشرطة

> وأكدت ان رفع الدعم عن الكهرباء خلال المرحلة الحالية أمر غير وارد بالمرة ،و ان فكرة العدادات الكودية ترجع للوزير الأسبق الدكتور حسن يونس وتم تطبيقها بعد الثورة لمواجهة إرتفاع حالات سرقة الكهرباء مشيرة أن التوصيل لايعني تقنين المخالفة.

> أشارت إالي اننا نستهلك نحو 140 مليون كيلو وات في الساعة شهريا في نصف المحافظة فقط بإستثناء شبرا الخيمة والقناطرالخيرية والخانكة وأبوزعبل والخصوص حيث تتبع هذه المدن كهرباء شمال القاهرة.

> وقالت ان القليوبية كانت اول محافظة اوقفت توصيل المرافق للمنازل العشوائية قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتعليمات من الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية.

> أكدت وكيلة الوزارة أنه لايمكن الإعلان عن مواعيد قطع الكهرباء مسبقا لظروف أمنية وخوفا من ان يستغل هذه المواعيد الخارجين عن القانون لممارسة انشطة إجرامية ضد المواطنين

> وأوضحت أن المديرية أعدت خطا ساخنا للإبلاغ عن الأعطال بالمحافظة علي الرقم الموحد 121 ومتاح 24 ساعة لحل كافة المشاكل مشيرة إلي وجود غرفة عمليات داخل مديرية الكهرباء بالقليوبية بها هي الاخري خط ساخن علي أرقام 0133243425 للتليفون الارضي و01221697125 للتليفون المحمول.

> أكدت وكيلة الوزارة انه لايوجد تمييز في عمليات تخفيف الاحمال وقطع التيار الكهربائي بإستثناء المرافق الحيوية كالمستشفيات وأقسام الشرطة والسجون ووحدات حضانات الأطفال والتي تم إخطار شبكة التحكم الرئيسي بالمغذيات الخاصة بها لمنع قطع التيار عنها.