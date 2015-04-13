تمرد السويس: صاحب شركة يساوم الحكومة على قرض 100 مليون جنيه وإلا تسريح 500 عامل

قال، مصطفي السويسي، المنسق العام لحزب الحركة الشعبية ” تمرد ” تحت التأسيسي بالسويس، إنه حصلوا على مستندات وأوراق تثبت أن صاحب أحد شركة للزيوت بمنطقة عتاقة الصناعية يساوم حكومة المهندس ابراهيم محلب على الحصول على قرض 100 مليون جنيه إلا وسيقوم بتسريح جميع عمالة المصنع وغلقه.

أضاف السويسي فى تصريحات صحفية، أن صاحب المصنع قام بإصدار قرار منذ أيام بتسريح 470 عامل من قوة المصانع الداخلية للشركة، وأن ذلك يتم بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لقرار محافظ السويس الذى أصدر قرارًا منذ شهرين برفض طلب مالك الشركة بغلق المصنع بالسويس.

تابع أنه يستعدون حاليًا لرفع مذكرة بالمستندات إلى رئيس الحكومة بالواقعة مطالبًا، وزيرة القوي العاملة، الدكتور ناهد العشري، بفتح تحقيق موسع بالموضوع، والحفاظ على العمال، وتشرد أسرهم بعد قرار الفصل.