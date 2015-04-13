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أمن كفر الشيخ يواصل تأمين الحدائق والمتنزهات ويكثف الخدمات المرورية

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تمكنت قوات أمن كفر الشيخ من تأمين احتفالات أعياد شم النسيم، وقامت مديرية أمن كفر الشيخ بإعداد خطة شملت الأقسام والإدارات النوعية بالمديرية بكافة مدن ومراكز المحافظة لتأمين فعاليات الاحتفال.

وانتشرت القوات النظامية والبحثية وتأمين الطرق وقوات الانتشار السريع والمرور بكافة الميادين والحدائق العامة وتواجد سيارات الحماية المدنية والمفرقعات بكافة المناطق الحيوية بالمراكز والأقسام، كما تم تكثيف الخدمات المرورية لضمان سهولة المرور بالشوارع والميادين.

وشاركت قوات موسيقى الشرطة فى عزف مقطوعات موسيقية بمدينة فوه فى الاحتفال الشعبى بأعياد الربيع برفقة الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ.

سيارات الشرطة تؤمن المتنزهات -اليوم السابع -4 -2015
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سيارات الشرطة تؤمن المتنزهات

الأطفال يرفعون أعلام مصر -اليوم السابع -4 -2015
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الأطفال يرفعون أعلام

الأطفال مع محافظ كفر الشيخ -اليوم السابع -4 -2015
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الأطفال مع محافظ كفر الشيخ

الحدائق مليئة بالمتنزهين -اليوم السابع -4 -2015
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الحدائق مليئة بالمتنزهين

مسيرة المحافظ -اليوم السابع -4 -2015
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الموسيقى العسكرية -اليوم السابع -4 -2015
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