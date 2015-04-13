السلطات الإسرائيلية تجبر محمد يوسف على الانتظار 10 ساعات وتحرمه من حارسه

أجبرت السلطات الإسرائيلية بعثة فريق الشرطة العراقي بقيادة المدير الفني محمد يوسف على الانتظار أكثر من 10 ساعات قبل إصدار التأشيرات اللازمة من أجل دخول الأراضي الفلسطينية.

نادي الشرطة العراقي يستعد لمواجهة نادي ترجي واد النيص الفلسطيني خلال الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الآسيوي، على ملعب فيصل الحسيني في فلسطين.

ويتولى محمد يوسف المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي منصب المدير الفني لنادي الشرطة العراقي.

وتعمدت السلطات الإسرائيلية حسبما أكد الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الفلسطيني تأخير إصدار التأشيرات اللازمة لفريق الشرطة العراقي من أجل دخول الأراضي الفلسطينية.

وتأخرت تأشيرات الفريق العراقي لأكثر من 10 ساعات كاملة قبل أن تُصدر من جانب الجهات الإسرائيلية.

كما لم تسمح السلطات بعبور محمد قاصد حارس مرمى الفريق العراقي إلى الأراضي الفلسطينية، ليحرم الفريق من خدماته.

ومن جانبه تحدث رياض عبد العباس رئيس بعثة نادي الشرطة العراقي أن "تواجد فريقي على الأراضي الفلسطينية هي أمنية لكل عراقي وعربي"، حسبما أوضح موقع الاتحاد الفلسطيني.

ويقدم محمد يوسف رفقة نادي الشرطة العراقي أداء جيد حتى الآن في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي إذ يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، ففاز في لقاء وتعادل في اثنين دون تلقي أي هزيمة.