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مصدر أمنى عراقى: العثور على 157 جثة فى عدة مقابر جماعية بتكريت

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مصدر أمنى عراقى: العثور على 157 جثة فى عدة مقابر جماعية بتكريت مصدر أمنى عراقى: العثور على 157 جثة فى عدة مقابر جماعية بتكريت
أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الاثنين أن عدد الجثث التى تم استخراجها من عدة مقابر جماعية فى مدينة تكريت بلغ 157 جثة.

وأوضح المصدر،الذى لم يتم تسميته، أن "عدد الجثث التى تم استخراجها لضحايا من الجنود العراقيين من قاعدة سبايكر بلغ 133 جثة موزعة على 12 مقبرة أغلبها فى ثلاث مقابر رئيسية تقع جميعها فى القصور الرئاسية وسط تكريت، وقد تم التعرف عليها بعد مطابقة الحمض النووى من ذووى الضحايا".

وأضاف أنه "تم العثور فى منطقة البو عجيل على ثلاث مقابر إحداها تضم 18 جثة تعود 10 منها لمواطنين من أبناء ناحية العلم تم التعرف عليهم.وتضم المقبرتان الأخريان ست جثث لمواطنين أعدمهم تنظيم داعش ويعتقد أنهم من أهالى المناطق المجاورة والتى انقطعت أخبارهم بعد اختطافهم من قبل التنظيم أو من عناصر الشرطة المحلية الذين رفعوا السلاح بوجه داعش لدى دخوله إلى محافظة صلاح الدين أو ممن رفضوا بيعته والولاء له ".
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