تأجيل محاكمة 32 من عناصر النظام الليبى السابق إلى 20 أبريل الجارى

أرجأت محكمة استئناف طرابلس الجنائية اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 32 من عناصر النظام الليبى السابق إلى 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاطلاع على ملف الدعوى وطلبات هيئة الدفاع والنيابة العامة.

وشهدت وقائع جلسة المحاكمة التى عقدت علنية اليوم، مثول المتهمين داخل قفص الاتهام أمام القاضي، وحضور كامل أعضاء هيئة المحكمة بفتح الجلسة للتداول فى حيثيات الدعوى المسندة للمتهمين، وفق نص قرار الاتهام، والاستماع إلى عدد من محاميى الدفاع.

ويواجه المتهمون عددا من التهم، من بينها جرائم الدعم اللوجيستى للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير والفساد الإدارى والمالى والإبادة الجماعية والتحريض على الاغتصاب وإصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين العزل وجلب المرتزقة وإثارة الفتن وتنظيم تشكيلات مسلحة والنهب والتخريب

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