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الحكومة الليبية: عبد الله الثنى يزور موسكو غدًا بصحبة وفد وزارى رفيع

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الحكومة الليبية: عبد الله الثنى يزور موسكو غدًا بصحبة وفد وزارى رفيع الحكومة الليبية: عبد الله الثنى يزور موسكو غدًا بصحبة وفد وزارى رفيع
قال المكتب الإعلامى لرئيس الليبية، إن رئيس الوزراء الليبى عبد الله الثنى يبدأ زيارة رسمية إلى دولة روسيا الاتحادية، غدًا الثلاثاء، يلتقى خلالها مع العديد من القادة الروس لبحث العديد من الملفات التى تأتى فى مقدمتها التعاون العسكرى بين ليبيا وموسكو.

وأكد مسئول المكتب الإعلامى لرئيس وزراء ليبيا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، أن زيارة رئيس الحكومة الليبية ستكون على رأس وفد حكومى رفيع المستوى يتقدمه عبد الله الثنى رئيس الحكومة، المهدى اللباد نائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية، محمد الدايرى وزير الخارجية، محمد العسر وزير الاقتصاد، مسعود ارحومة الملكف بوزارة الدفاع، والسيد المبروك أبو سيف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وخالد موسى رئيس هيئة المواصلات، عبد المجيد السايح رئيس الشركة العامة للكهرباء، يونس فرحات رئيس المشتريات العسكرية بوزارة الدفاع الليبية.

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