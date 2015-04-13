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بوتين يشيد بمساهمة محمود عباس فى تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط

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بوتين يشيد بمساهمة محمود عباس فى تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط بوتين يشيد بمساهمة محمود عباس فى تعزيز الاستقرار بالشرق الأوسط
أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بمساهمة الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

وقال بوتين فى مسهتل لقائه مع عباس اليوم الاثنين بمقره بضواحى موسكو:" مرت 10 سنوات على انتخابكم رئيسا لفلسطين.. وإنكم قمتم خلال هذه الفترة بعمل هائل من أجل تعزيز الاستقرار السياسى الداخلى والاقتصادي".

وأضاف الرئيس الروسي،حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم":" لقد كانت السنوات الماضية صعبة جدا، لكن يسرنى أن أشير إلى التطور الدائم للعلاقات بين فلسطين وروسيا خلال هذه السنوات".

وذكر الرئيس الروسى أن الوضع فى المنطقة ازدادا تعقيدا مؤخرا ، مشددا على الأهمية التى تكتسبها مشاوراته مع الرئيس الفلسطينى حول مجمل قضايا المنطقة، وبالدرجة الأولى، المسار الاسرائيلي-الفلسطيني.

من جانبه، قيم عباس عاليا الدور الذى تلعبه روسيا فى عملية التسوية الشرق أوسطية، موضحا أن القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى فلسطين تتعلق باستمرار النشاط الاستيطانى الاسرائيلي، معيدا إلى الأذهان أن هذا النشاط دفع بالسلطة الفلسطينية للتوجه إلى الأمم المتحدة.

ودعا عباس نظيره الروسى إلى زيارة مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، حيث من المقرر أن يفتتح قريبا مركز ثقافى روسي
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