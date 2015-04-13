خبير مصرفي: المركزي مجبر على تثبيت سعر الفائدة لمواجهة التضخم وتشجيع الاستثمار

أكد هشام إبراهيم الخبير المصرفي أن اجتماعات لجنة السياسة النقدية لا تقتصر على بحث اتجاهات أسعار الفائدة ولكنها تنظر لعدة أمور أخرى كالمعروض النقدي ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة ومعدل النمو الاقتصادي وغيرهم.

وتوقع في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “ONA” إلى أن نتائج أعمال الاجتماع المرتقب في 23 إبريل المقبل قد يتجه إلى استمرار تثبيت أسعار الفائدة، وذلك لأن الاتجاه العام للبنك المركزي هو تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار ورفع معدل النمو الاقتصادي، إلا أن ذلك يصطدم بمعدلات التضخم التي تزيد بشكل مستمر خلال الفترة الماضية.

وتابع، بالتالي لن يحبذ خلق سعر فائدة فردي ومع معدلات التضخم المرتفعة يصبح مجبر، إما برفع سعر الفائدة أو التثبيت، مرجحًا أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي حتى تهدئ معدلات التضخم.