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محافظ السويس يتفقد سير العمل داخل الشواطيء والمستشفيات والحدائق

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محافظ السويس يتفقد سير العمل داخل الشواطيء والمستشفيات والحدائق محافظ السويس يتفقد سير العمل داخل الشواطيء والمستشفيات والحدائق

اللواء-العربى-السروى-محافظ-السويس1

تفقد اللواء العربي السروي، محافظ السويس؛ شاطيء السويس العام بمنطقة رأس الادبية للإ طمئنان علي سير العمل داخل الشاطيء والتأكيد علي توفير الرعاية والامان، وتواجد الغطاسين بالشاطيء في يوم شم النسيم، مشددا علي إدارة الحماية المدنية بتواجد الغطاسين والمرشدين بالقري السياحية وباقي الشواطي العامة لمواجهة أي طواريء.

وتفقد المحافظ مدخل محافظة السويس علي طريق السخنة البحر الاحمر وميدان الادبية، وتم التأكيد علي تكثيف التواجد الأمني وانتشار رجال المرور بالميادين العامة ومداخل السويس الرئيسية ومنطقة السخنة وكمين سوميد وتكثيف الحملات المرورية بمنطقة الفنادق والقري السياحية والشواطيء العامة لتسهيل حركة المرور .

وتفقد اللواء العربي السروي مستشفي السويس العام ؛ للتأكيد علي تواجد الورديات المحدده لطاقم الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية اللازمة والإطمئنان علي حالة المصابين في حادث طريق السخنة صباح اليوم .

وأكد اللواء العربي السروي ، محافظ السويس علي القيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء والجهات المعنية ؛ الألتزام بتنفيذ التعليمات التي صدرت بخصوص الإستعداد لشم النسيم محذرا بتحويل المخالفين للتعليمات والمقصرين للتحقيق.

وكلف المحافظ العربي السروي مديرية ومباحث التموين بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري بالإستمرار في تكثيف الحملات علي المحلات والأسواق لضبط الفسيخ والأسماك الفاسدة والتأكد من صلاحيتها للأستعمال الأدمي .

وشدد المحافظ منذ الصباح علي مدير مرفق الاسعاف الطبي بتكثيف التواجد بسيارات الاسعاف بأماكن التجمعات بالحدائق العامة ومنطقة السخنة والشواطيء.

وانتشر رجال التجميل والنظافة من الصباح في الحدائق والمنتزهات والشواطيء العامة، وكورنيش السويس الجديد لتوزيع أكياس جمع القمامة علي المواطنين لتسهيل عملية جمع مخلفات يوم شم النسيم للحفاظ علي شكل ونظافة الحدائق العامة .

واكد المحافظ علي رجال شرطة المرافق بتكثيف الحملات لرفع أي اشغالات عامة أو تعديات بالتنسيق مع جهاز حماية املاك الدولة ورؤساء الإحياء.

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