فى شم النسيم.. الرياضة تهضم "الزلط"

"لمحبى الفسيخ والرنجة بشرة سارة.. كل براحتك بس ألعب رياضة " نصيحة تقدمها الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية العلاجية، مؤكدة أهمية ممارسة الرياضة بشكل عام طوال العام، وفى شم النسيم بشكل خاص.

وتوضح رانيا أن السمك المملح والذى يحتوى على كميات عالية من الملح صعب الهضم، ولا يمكن التخلص من تبعاته بسهولة، ولذا وبعيدًا عن التسمم به، لابد من إيجاد طرق سهلة لهضمه، وخروج كميات الملح المتراكمة فى الجسم بسببه عن طريق الإخراج "البراز" بشكل سريع.

>"قصاد كل سمكة زود 20 دقيقة رياضة" وهى نصيحة تقدمها أخصائية التغذية، تضمن تكثيف ممارسة الرياضة فى يوم شم النسيم بشكل خاص، وبعد تناول هذا الكم من الأسماك المملحة والثقيلة على المعدة، والتى تحتاج لنشاط كبير ومكثف ليستطيع الجسم إفراز الكثير من العرق، والتخلص من كمية كبيرة من الملح فى البول والعرق.

وضع لنفسك حافزًا قويًا، حسبما تنصحك رانيا، فعدد سمكاتك فى هذا اليوم تحدد وقت تمارينك الرياضية، وأفضل التمارين الرياضية الهاضمة للطعام والتى تسهل إفراز أحماض المعدة، وتزيد من حركتها، هى تمارين البطن فى وضع النوم ورفع الخصر والساقين، مع تمارين الحركة المختلفة، والتى تساعد على إفراز المزيد من العرق.