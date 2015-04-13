د.خالد عمارة يكتب: تشوهات القدم

القدم تتكون من عظيمات كثيرة تربط بينها الأربطة والعضلات والأوتار، ويقلل من احتكاك هذه العظيمات ببعضها وجود مفاصل مغطاة بسطح ناعم من الغضاريف. وتعتمد حركة الإنسان والمشى الطبيعى على العلاقة الطبيعية بين العظيمات وقوة الأربطة والعضلات التى تربط هذه العظيمات ببعضها، والإشارات العصبية التى تصل إلى عضلات القدم والساق، ما يسمح بحركة متناسقة بين العظيمات وبعضها وبين الكعب والأصابع وأسفل القدم والأخمص.

وتشوهات القدم تنقسم إلى نوعين:تشوهات تؤثر على الشكل فقط، وتشوهات تؤثر على الشكل والوظيفة.

بالنسبة للتشوهات التى تؤثر على الشكل فقط ولا تتسبب فى صعوبة بالمشى أو ألم أثناء الحركة أو الجرى، فهذه التشوهات لا يتم علاجها جراحيًا فى الأطفال حيث يفضل الانتظار إلى أن يصل الطفل إلى عمر مناسب حتى يقرر إن كان فعلاً يضايقه شكل القدم أم لا.

أما التشوهات التى تؤثر على الوظيفة أو القدرة على المشى أو تتسبب فى ألم أو صعوبة فى استعمال الأحذية الطبيعية، فيتم تقييم الحالة لمعرفة السبب، سواء كان بسبب وجود تشوهات بالعظام أو ضعف فى الأربطة والعضلات أو عيب فى الأعصاب، وعلى أساس هذا التقييم يتم تحديد العلاج المناسب بعد عمل الفحص والإشاعات والتحاليل.

ويمكن أن يكون العلاج فى صورة علاج طبيعى وتمارين لتقوية العضلات المسئولة عن استقرار مفاصل القدم، ويمكن أن يكون بواسطة بعض الأجهزة التعويضية والجبائر والأحذية الطبية، ويمكن أن يكون بالجراحة البسيطة لنقل العضلات أو إطالة بعض الأوتار أو إصلاح بعض الأربطة، ويمكن أن يخضع المريض لجراحات أكبر لإصلاح تشوهات العظام فى الحالات المتأخرة.

ويجب ملاحظة أن استعمال الأحذية الطبية والفرشة الطبية لا يساعد على تحسين وظيفة العضلات والأربطة، بل ربما تتعود العضلات على المساعدة الخارجية فى تأدية وظيفتها، ما قد يضعفها أكثر ويكون فى هذه الحالات ممارسة الرياضة أو العلاج الطبيعى أكثر فائدة من الفرشة الطبية، لكن يجب أن يحدد هذا الطبيب المعالج بعد الفحص.

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