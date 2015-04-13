إهمال علاج اعوجاج الأنف يعرضك لمشاكل كثيرة أهمها التهاب الجيوب الأنفية

اعوجاج الأنف أو الحاجز الأنفى الداخلى

أسباب اعوجاج الأنف أو الحاجز الأنفى

الأنف أحد أعضاء الجسم المسئولة عن حاسة الشم، وعند حدوث بعض التشوهات سواء بالمظهر الخارجى أو الداخلى، مثل اعوجاج الأنف أو الحاجز الأنفى يجب اللجوء للكشف الطبىز>وقال الدكتور يحيى محمد النجار، طبيب الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حلوان التعليمى، إن كثيرا من الأشخاص يعانون من اعوجاج الأنف أو الحاجز الأنفى، والذى يسبب تعرضهم لمشاكل صحية ونفسية نتيجة تغيير مظهر الأنف بصورة غير طبيعية، كما يؤدى أيضا إلى حدوث بعض المضاعفات الصحية.>ويستكمل د.يحيى قائلا: هناك أسباب وعوامل عديدة مؤدية لإصابة الأشخاص باعوجاج الحاجز الأنفى الذى يفصل بين فتحتى الأنف أو اعوجاج الأنف ناحية اليمين أو اليسار، أهمها:

1) عيب خلقى حيث يولد بعض الأطفال لديهم اعوجاج بالحاجز الأنفى.

>2) التعرض لحادث أدى إلى كسر عظمة الأنف مع عدم حصول المصاب على العلاج المناسب لكسر الأنف.

>الأعراض والمضاعفات المصاحبة للإصابة باعوجاج الأنف والحاجز الأنفى

>1) الأثر النفسى نتيجة للمظهر السيئ للأنف.

>2) انسداد الأنف نظرا لقيام الحاجز الأنفى بسد أحد جانبى الأنف بالتالى يحدث الانسداد.

>3) النزيف المتكرر من الأنف.

>4) التعرض للإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية والشعور بالصداع المزمن.

أهم طرق علاج اعوجاج الأنف والحاجز الأنفى

>لذلك ينصح د. يحيى قائلا "فى حالة معاناة الأشخاص من اعوجاج الأنف والحاجز الأنفى وحدوث بعض المضاعفات السابق ذكرها، بضرورة الذهاب لطبيب الأنف والأذن لإجراء بعض الفحوصات الطبيبة، مثل الأشعة المقطعية لتحديد مكان الاعوجاج لإجراء العملية التصحيحة المطلوبة للحالة المرضية، بجانب تلقى المريض العلاج المناسب لمضاعفات.