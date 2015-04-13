22 طعامًا لذيذًا تحميك من السكر والقلب والأمراض الخطيرة

تعتبر الألياف النباتية من أفضل العناصر الغذائية التى يحتوى عليها الطعام، فهى تساهم فى تعزيز عملية الهضم، وتحارب الإمساك، وتنظم مستويات السكر بالدم، وتقلل الوزن الزائد لأنها تعزز الشعور بالشبع، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.

وكشفت مؤخرًا مجموعة من الأبحاث الحديثة بعض الفوائد الصحية للألياف النباتية، ومنها دورها فى خفض فرص الإصابة بالسمنة ومرض السكر من النوع الثانى وأمراض القلب، كما تخفض نظريًا فرص وفاتهم بالأمراض الخطيرة.

وتنصح التوصيات العالمية الرجال بتناول 38 جرامًا من الألياف النباتية يوميًا، و25 جرامًا بالنسبة للسيدات، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة الغنية بالألياف، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى.

الأطعمة الغنية بالألياف

وتشمل قائمة الأطعمة الغنية بالألياف النباتية:

أولاً الفواكه: وهى تشمل الكمثرى والفراولة والأفوكادو والتفاح والتوت بمختلف أنواعه والموز.

وأما الخضراوات الغنية بالألياف فهى تشمل: الجزر والبنجر والبروكلى والخرشوف وكرنب بروكسل.

وفيما يتعلق بقائمة البقوليات الغنية بالألياف، فهى تضم: العدس والفول والبسلة والحمص.

كما تحتوى حبوب الشوفان والكينوا والفيشار على قدر عالٍ من الألياف.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشيكولاتة السوداء والبطاطا وبذور الشيا واللوز يحتوون على قدر رائع من الألياف النباتية.