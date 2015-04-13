للحامل.. الرنجة تسبب ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل

الرنجة والفسيخ، من أكلات شم النسيم التى يفضلها الكثيرون، لكن بالنسبة للمرأة الحامل فتناول هذه الأكلات له ضرر عليها ويتسبب فى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

يحذر الدكتور عمرو أبو العلا أستاذ أمراض النساء والتوليد المرأة الحامل من الإكثار فى تناول الفسيخ والرنجة، لأن هرمونات الحمل تجعل الجسم يحتفظ بالأملاح وتكون المرأة فى فترة الحمل أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكر، وعند تناول الأسماك المملحة يتسبب ذلك فى الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل.

يوصى الدكتور عمرو أبو العلا المرأة الحامل التى لديها تاريخ عائلى للإصابة بارتفاع ضغط الدم، والحامل لأول مرة فوق سن الـ35عاما، التى تعانى من السمنة، بالابتعاد عن الأكلات المملحة، لأنها أكثر عرضة للإصابة بتسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم.

ويقول أستاذ أمراض النساء والتوليد إنه بالنسبة للمرأة الحامل الطبيعية غير المصابة بالأمراض التى لا يوجد لديها العوامل التى تم ذكرها، من الممكن أن تتناول الأسماك المملحة كالرنجة والفسيخ لكن بكميات قليلة، مع الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة وشرب أكثر من 3 لترات من الماء.