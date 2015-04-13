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استعادة 7 قرى من براثن «داعش» في الرقة السورية

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استعادة 7 قرى من براثن «داعش» في الرقة السورية استعادة 7 قرى من براثن «داعش» في الرقة السورية

استعادة 7 قرى من براثن «داعش» في الرقة السورية

تمكنت وحدات حماية الشعب الكردي من السيطرة على مصنع إسمنت لافارج في محافظة الرقة، الاثنين 13 أبريل، وتمت السيطرة على المصنع بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش” الذي قام العديد من عناصره بتفجير أنفسهم في المنطقة.

وأكد ناشطون أن الوحدات الكردية، سيطرت على 3 قرى قرب المصنع، ليرتفع عدد القرى التي تمت السيطرة عليها خلال اليومين الماضين داخل الحدود الإدارية لمحافظة الرقة إلى 7.

و أسفرت الاشتباكات عن مقتل نحو 6 عناصر من “داعش” لترتفع حصيلة قتلاه إلى أكثر من 30 شخصا خلال يومين.

من ناحية أخرى، شهدت منطقة بئر عجم بريف القنيطرة اشتباكات بين قوات الجيش السوري ومسلحي “جبهة النصرة” أوقعت عددا من القتلى والجرحى في صفوف التنظيم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن وحدات أخرى من الجيش استهدفت معاقل للتنظيم في مدينة حلب وفي محيط حندرات بريف حلب، كما تم القضاء على أعداد من المسلحين في مدينة إدلب وقميناس وسرمين وكورين وكفرلاتا ومعرة النعمان وكفرروما بريف المحافظة.

وفي ريف درعا، دمرت وحدات من الجيش مدرعة تابعة «لجبهة النصرة»، على طريق السد بمدينة درعا وآلية بمن فيها من إرهابيين في قرية المليحة الغربية بريف درعا.

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