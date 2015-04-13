مصرع وإصابة 10 في حادثين بطريق عيون موسى والسخنة بالسويس

استقبلت مستشفى السويس العام ظهر اليوم 9 مصابين وأخر جثة هامدة في حادثين منفصلين بطريق عيون موسى وأخر بطريق السخنة.

وتلقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق عيون موسى شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، مما أسفر عن إصابة 7 ووفاة أخر، كما وقع حادث انقلاب دراجة بخارية بالكيلو 35 طريق السخنة أمام أحد القرى السياحية، مما أسفر عن إصابة 2 شباب.

تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام والمتوفي إلى المشرحة وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.

وكانت مديرية الصحة قد أعلنت صباح اليوم عن مصرع 7 وإصابة 11 في حادث تصادم وانقلاب 4 سيارات بطريق السويس البحر الأحمر.

يذكر أن السويس تشهد كل عام بالتزامن مع احتفالات شم النسيم عدد كبير من الحوادث نظرًا للتزاحم والضغط الشديد من قبل مواطني على مستوى الجمهورية على منطقة السخنة والاستمتاع بالنزول بالقرى السياحية ومياه البحر الأحمر.