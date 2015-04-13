ضبط 10 مخالفات تموينية و50 كيلو لحوم فاسدة بالسويس

تمكنت مديرية التموين بالسويس خلال حملات موسعة، أمس ، وصباح اليوم ضمن حملات مراقبة الأسواق قبل واثناء عيد شم النسيم من ضبط 50 كيلو لحوم فاسدة، بالإضافة لضبط 10 مخالفات متنوعة ما بين مواد غذائية منتهية الصالحية والعمل بدون ترخيص.

قال مجدي عبد العال، مدير مديرية التموين فى تصريحات خاصة ؛ أنهم تمكنوا خلال الحملات من ضبط 6 محلات تبيع منتجات دون حمل اى شهدات صحية ، بحي الجناين ، فضلا عن ضبط محل يبيع مواد غذائية منتهية الصالحية ومحل جزارة يبيع نصف خروف تم ذبحه خارج السلخانة بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن الحملات التى شارك فيها مفتشي الصحة ومباحث الجناين والسويس تمكنت من ضبط عدد من المحالات تستخدم اسطوانات الغاز المخصصة للمنازل فى هذه المحلات بالمخالفة للقانون.