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ضبط 3 بنادق خرطوش وطبنجتين بحوزة متهمين فى حملة أمنية ببورسعيد

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ضبط 3 بنادق خرطوش وطبنجتين بحوزة متهمين فى حملة أمنية ببورسعيد ضبط 3 بنادق خرطوش وطبنجتين بحوزة متهمين فى حملة أمنية ببورسعيد
شنت اليوم الأجهزة الأمنية حملة مكثفة قادها اللواء فتح الله حسنى مدير إدارة البحث الجنائى ببورسعيد.

أسفرت الحملة التى استهدفت الحدائق والشواطئ والشوارع والميادين ضبط 5 متهمين بحيازتهم من بينهم 3 بنادق خرطوش و2 سلاح نارى عبارة عن طبنجتين و21 طلقة رصاص متنوعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 17 متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن خنجر ومطواة قرن غزال وسكين وسنجه.

وتحرر المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة تمهيدا لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365