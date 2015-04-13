بالصور فرقة فرسان الشرق تنهى استعدادها لتقديم عرض “المولد” غدًا

أنهت فرقة فرسان الشرق للتراث التابعة لدار الاوبرا إستعدادتها للتقديم أحدث عروضها “المولد”،وذلك قبل إفتتاحه فى الثامنة مساء غدا الثلاثاء 14 أبريل على المسرح الكبير.

“المولد” تصميم واخراج المدير الفنى للفرقة طارق حسن، والرؤية الدرامية لـ طارق راغب،ويستمر العرض حتى الأربعاء ، 15 ابريل على المسرح الكبير .

ويقول طارق حسن ان العرض يأتى استمراراً لرحلة فرقة فرسان الشرق فى اكتشاف ايقونات التراث الشعبى، واعادة تقديمها فى صورة جديدة تناسب روح العصر ،وتجذب محبى الفنون الجادة بالاضافة الى رفع الستار عن عدد من الموروثات الايجابية ،وطرح سلبيات العادات والتقاليد بغرض التخلص منها.

وعن المولد اكد طارق انه يصور احد الاحياء المنهارة التى تقام بها الموالد الشعبية، ومحاولات الاهالى اعادة بناءه وتجميله لاقامة الاحتفال فى الموعد المحدد ،ويستعرض من خلال التابلوهات الراقصة المشاكل التى تواجه الجميع ،ومراحل الانتصار عليها ،كما يلقى الضوء على العديد من الوجوه المصرية التى تؤدى ادوارا متنوعة خلال الاحتفالات الشعبية،و منها الدرويش ، الحاوى ، البلياتشو ، عروسة المولد ، لاعب خيال الظل، الى جانب شخصيات أخرى ثابتة فى الحياة اليومية للمصريين مثل بائع الفول ، القهوجى والبائع المتجول .

جدير بالذكر ان فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني ، بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية، ثم أنضمت الى فرق دار الاوبرا المصرية ،وقدمت اول اعمالها عام 2010 باسم “الشارع الاعظم” ثم تولت الفنانة كريمة بدير مسئوليتها عام 2011 ،وقدمت معهم عرض “بهية” الذى لاقى استحسان الجمهور ثم تولى منصب المدير الفنى الحالى للفرقة المصمم والمخرج طارق حسن وقدم معها العديد من العروض الناجحة .